Serviciul rus de securitate FSB a anuntat marti ca a arestat o rusoaica pe care o suspecteaza ca aduna informatii privind o "facilitate de infrastructura critica" la ordinele serviciilor ucrainene de informatii, relateaza Reuters, conform Agerpres.

FSB nu a numit facilitatea in cauza, dar media ruse sustin ca suspecta a filmat in apropierea unei centrale hidroelectrice din orasul Uglici, din regiunea Iaroslavl, de la nord de Moscova. Ee a fost arestata in propriul birou de catre agenti mascati ai FSB si politisti. Un tribunal a dispus sambata plasarea in detentie a suspectei timp de doua luni,…