'Pregatim o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Tudorel Toader; cat inca mai avem legi. Desi a avut peste trei luni la dispozitie pentru a clarifica modul in care trebuie platite orele suplimentare pentru angajatii din penitenciare, azi, 10 iulie - zi de salariu, angajatii din penitenciare nu-si primesc banii pentru orele suplimentare pentru ca ministrul Justitiei intarzie semnarea unui ordin. In urma protestelor organizatiilor sindicale, in Parlament, s-a aprobat prin Legea nr. 79/2018 ca orele suplimentare care nu pot fi recuperate in termen de 60 de zile sa…