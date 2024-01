Frumusețile României, promovate în acest an la 16 târguri de turism din toată lumea Promovarea destinațiilor turistice din Romania incepe sa devina o preocupare și pentru administrația romaneasca, care pare sa conștientizeze importanța și beneficiile acestei ramuri economice, deși punerea in valoare a frumuseților naturale, a monumentelor istorice – multe unice in intreaga lume – sau a patrimoniului imaterial, precum și infrastructura, lasa inca mult de dorit pentru ca […] Articolul Frumusețile Romaniei, promovate in acest an la 16 targuri de turism din toata lumea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

