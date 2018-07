Stiri pe aceeasi tema

- MINUNATA INIȚIATIVA! Vremuri tulburi, dar cu o insemnatate aparte vor fi transpuse in acest sfarșit de saptamana la Muzeul ASTRA! IMPRESIONANTA ȘI NECESARA LECȚIE... DE ISTORIE! Read More...

- EVENIMENT DE COLECȚIE: Cea de a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Benzi Desenate de la Sibiu se desfașoara in zilele de 8, 9 și 10 iunie 2018 in Muzeul ASTRA (Pavilionul Muzeal Multicultural de la intrarea principala in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului). Read More...

- Azi, in duminica Rusaliilor, la ora 9:30, a inceput liturghia din ziua de hram a bisericii „Pogorarea Duhului Sfant” din satul Dretea, județul Cluj, monument ce-și scrie veșnicia in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Read More...

- Peste 34.000 de localnici si turisti au vizitat, in ultimele trei zile, Muzeul ASTRA din Sibiu, printre atractii fiind expozitia cu cadourile primite de Nicolae si Elena Ceausescu, de la Muzeul "Franz Binder", dar si concertul in aer liber al trupei Vama, pe scena de pe lacul din Muzeul in aer liber…

- Romania, acasa, in MARGINIME: Intre 15-17 mai 1848 a avut loc Marea Adunare Naționala de la Blaj, de pe Campia Libertații, prin care s-a fixat programul Revoluției din Transilvania. Read More...

- Centrul Rațiu pentru Democrație anunța laureatele Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sanatate Mintala, prof. Catalina Tudose și dr. Bogdana Tudorache. Ceremonia de decernare are loc in data de 9 iunie, ora 15.30 la Muzeul de Arta Cluj Napoca, in cadrul evenimentului anual Rațiu Friends & Family…

- Costumul popular este rezultatul nevoilor materiale si spirituale ale comunitatii. In timp, costumul popular devine o puternica arma, in luptele ideologice, pentru definirea identitatii nationale si sociale ale unei societati sau comunitati. Read More...

- Astra Sibiu este un muzeu in aer liber spectaculos mai ales prin intinderea pe o suprafata de 96 de hectare, din care expozitia ocupa 42 de hectare, in rezervatia naturala "Dumbrava Sibiului". Include un lac...