Fructul pasiunii, o boabă mică, dar plină de sănătate Fructul pasiunii este iubit și apreciat pentru gustul lui ușor acrișor și pentru parfumul lui deosebit, dar mai ales pentru gama larga de vitamine și acizi esențiali pe care o conține. Fructul pasiunii este mic, rotund, plin de semințe, dar are numeroase beneficii. Maracuja sau fructul pasiunii este rodul unor plante cațaratoare din familia passiflora sau floarea pasiunii. Doar cateva dintre zecile de varietați de passiflora produc fructe comestibile, iar acestea pot avea coaja mov, portocalie sau galbena și pot avea dimensiuni variate, de la boaba de strugure la pruna. Fructul pasiunii este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din 10 oameni de știința, infiintata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), va merge in China in ianuarie pentru a investiga originile virusului care a provocat pandemia de COVID-19, relateaza CNN.OMS a ales pentru aceasta misiune oameni de stiinta din Danemarca, Regatul Unit, Olanda,…

- Raportarile Netflix iau in calcul drept vizionare daca de pe un cont au fost urmarite cel putin 2 minute dintr-un film sau serial. In plus, serviciul de streaming decide care dintre productiile sale originale sa fie mai promovat. Netflix a mai spus despre „The Queen"s Gambit" ca se afla in Top 10 in…

- Romfilatelia continua seria emisiunilor dedicate Faunei, foarte apreciate de colectionari, cu o tematica in premiera in filatelia romaneasca si introduce in circulatie joi, 19 noiembrie a. c., emisiunea de marci postale Crocodili. Animalele pe care le numim in mod obisnuit crocodili sunt reptile pradatoare,…

- Pacientii cu diabet se confrunta cu un risc dublu de deces in cazul infectarii cu noul coronavirus, potrivit unui studiu publicat joi in revista medicala britanica "The Lancet", relateaza dpa și Agerpres.Studiul arata ca "vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica…

- Pacientii cu diabet se confrunta cu un risc dublu de deces in cazul infectarii cu noul coronavirus, potrivit unui studiu publicat, joi, in revista medicala britanica „The Lancet”, relateaza dpa. Conform studiului, „vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica a devenit…

- Anul trecut, Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului, potrivit Agerpres. Aproximativ 25.000…

- O cincime din țarile lumii risca sa-și naruie ecosistemele lor din cauza distrugerii faunei salbatice și a habitatelor acestora, potrivit unei analize a firmei de asigurari Swiss Re, scrie The Guardian.„Serviciile” naturale, cum ar fi hrana, apa curata și aerul, precum și protecția impotriva inundațiilor…

- Johnson & Johnson a demarat recent faza finala, cu 60.000 de participanți, a testelor clinice pe potențialul vaccin anti-covid dezvoltat de firma, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. Compania farmaceutica estimeaza ca rezultatele acestei faze a treia vor veni pana al sfarșitul acestui an…