Stiri pe aceeasi tema

- Lamaia este un fruct cunoscut pentru gustul sau acru, dar și pentru ca este bogata in vitamina C și antioxidanți. In plus, apa cu lamaie a caștigat multa popularitate de-a lungul timpului pentru ca ajuta la reducerea riscului de pietre la rinichi și susține o digestie sanatoasa.

- S-a aflat! Ce legatura este intre microbiom si pietrele la rinichi (studiu)Microbiomul uman cuprinde trilioane de microorganisme, inclusiv bacterii sanatoase. In ultimii ani, cercetarile au inceput sa descopere rolul sau in sanatate si in numeroase boli, anunța news.ro. Un nou studiu realizat…

- Salata de boeuf este preparatul vedeta de pe masa de sarbatori, iar cei dragi așteapta cu nerabdare sa se bucure de savoarea lui. Exista multe rețete dupa care poți sa il prepari, dar mai ales cateva reguli de care trebuie sa ții cont neaparat. Iata ce ingredient nu trebuie sa adaugi niciodata in sala…

- Este unul dintre cele mai indragite preparate dupa care romanii se dau in vant. Delicios, ușor de gatit, preparatul tradițional are efecte nebanuite asupra organismului. Dr.Mihaela Bilic a explicat de ce e bine sa il consumam in sezonul rece.

- Sanatatea creierului este foarte importanta, motiv pentru care trebuie sa consumi alimente benefice in acest sens. In mod surprinzator, o bautura alcoolica asigura buna funcționare a creierului și previne accidentul vascular cerebral. Iata ce sfaturi are profesorul dr. Vlad Ciurea.

- In lupta impotriva durerilor și disconfortului cauzat de pietrele la rinichi, o descoperire surprinzatoare ofera speranța: un ceai natural, simplu și accesibil, care promite sa distruga pietrele intr-o singura zi. Consumat in doze regulate pe parcursul unei zile, acest ceai special din radacina de patrunjel…

- Daca iți este pofta de ceva dulce și vrei sa pregatești un desert delicios pentru tine și cei dragi, dar nu știi ce sa mai gatești, noi avem soluția potrivita pentru tine și anume prajitura cu fructul pasiunii. Așa nu vei petrece prea mult timp in bucatarie. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care…

- Dovleacul este preparatul sezonului și cel mai cautat produs in aceasta perioada. Majoritatea gospodinelor aleg dovleacul placintar pentru a prepara deserturi. Iata cum se coace corect și ce beneficii are pentru organism. Toate secretele pe care trebuie sa le știi pentru un desert de succes.