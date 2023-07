Fructul consumat de toată lumea vara, pericol pentru ficat Prea mult pepene roșu este un șoc pentru ficat! Are o cantitate uriașa de fructoza și se afla in topul fructelor care ingrașa cel mai mult. Mare atenție la cantitatea de pepene consumata zilnic Problema cu fructele este cantitatea, intrucat fructoza nu crește glicemia, insa ingrașa foarte mult și pericliteaza ficatul. Pepenele se bate pe locul 1 in topul fructelor care ingrașa cel mai mult cu strugurii și cireșele, atenționeaza nutriționistul Mihaela Bilic. Potrivit nutriționistului, fructoza merge direct in ficat, acesta o transforma in grasime, care se vede direct pe abdomen. Ca un sfat, medicul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

