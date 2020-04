Fructele lui DRAGNEA, în Parlament! Tocmai s-a votat o lege inițiată de fostul șef al PSD Deputații au votat joi o lege care interzice timp de zece ani exportul de bușteni din Romania. Interdicția se aplica de la 1 ianuarie 2021. Pentru nerespectarea acestei legi, s-a stabilit o pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 3 ani, sau cu amenda de 100.000 de lei. In forma actuala, legea a fost inițiata de Liviu Dragnea, cu doar cateva zile inainte sa intre in pușcarie, dar liberalii iși asuma și ei paternitatea ei prin vocea liderului de grup, Florin Roman. ”Proiectul lui Dragnea a fost plagiat sau furat de la PNL, acesta fiind depus inca din 2017, de subsemnatul și deputatul Corneliu Olar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

