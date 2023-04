Fructele care înfometează cancerul Ce au in comun turmericul, merele și strugurii? Potrivit unui nou studiu, acestea ar putea deține cheia pentru prevenirea și tratarea unuia dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din Statele Unite – informeaza Medical News Today, potrivit doctorulzilei.ro. Cercetatorii au identificat o serie de compuși naturali care au potențialul de a „infometa” tumorile de cancer de prostata și de a le micșora. Te-ar mai interesa: OMS: COVID ramane printre noi, dar planeta incepe … Compușii prezenți in turmeric, strugurii roșii și coaja de mar par sa aiba cel mai puternic efect, in special in combinație.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

