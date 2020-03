Agentia europeana de control al frontierelor Frontex a anuntat duminica desfasurarea unor intariri si ridicarea nivelului sau de alerta la granita dintre Grecia si Turcia, unde mii de migranti incearca sa intre in UE, potrivit AFP. "Am ridicat nivelul de alerta pentru toate frontierele cu Turcia la 'inalt'", a precizat o purtatoare de cuvant a Frontex intr-un comunicat transmis de la Bruxelles. "Am primit o cerere de ajutor suplimentar de la Grecia. Am luat deja masuri pentru a trimite echipament tehnic si agenti suplimentari in Grecia", a adaugat ea. Comisarul european pentru Migratie,…