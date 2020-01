Stiri pe aceeasi tema

- Jucarii susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost indisponibilizate de politistii de frontiera, in Portul Constanta, in urma verificarilor la un container cu marfa importata din China de o societate comerciala din Republica Moldova, a informat, marti, Garda de Coasta.…

- In luna decembrie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au participat la controlul amanuntit efectuat la un container sosit din China de catre lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta, ce avea ca destinatar o societate comerciala de pe raza localitatii Balti, Republica Moldova.…

- In data de 15.12.2019, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au depistat cu ajutorul sistemului de supraveghere cu termoviziune mobila, pe raza localitatii Coroana, judetul Constanta, patru persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera cu Bulgaria spre…

- Frontex nu este obligata sa dezvaluie presei numele navelor sale din motive de securitate publica, a decis miercuri Tribunalul Uniunii Europene, potrivit DPA. Doi jurnalisti au cerut Frontex (Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasa) informatii despre numele, drapelele si tipurile…

- Cei șase transfugi algerieni care duminica au provocat un incendiu la bordul unei nave au fugit. Garda de Coasta precizeaza ca un echipaj al Politiei de Frontiera a supravegheat nava in care erau, la scara, potrivit Mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul…

- Consiliul UE a adoptat oficial vineri planul de consolidare a Frontex (Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta), care pana in anul 2027 isi va constitui un contingent permanent de 10.000 politisti de frontiera si gardieni de coasta europeni ce vor asista tarile confruntate…

- In data de 31.10.2019, in jurul orei 04:00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr un autocar ce efectua curse pe ruta Turcia ndash; Romania. Astfel, politistii…

Uniunea Europeana angajeaza 700 de polițiști de frontiera. Ce condiții trebuie sa indeplineasca candidații Ca sa te poți angaja trebuie sa ai experiența in poliție, paza frontierelor…