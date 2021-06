Stiri pe aceeasi tema

- Romanian House Mafia, cel mai recent proiect Global Records, lanseaza piesa “Paris to London”, o colaborare intre Bastien și INNA Romanian House Mafia, sublabel-ul de muzica dance de la Global Records, care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi, prezinta o…

- Noul single „Remember” vine in așteptarea albumui de debut a lui Becky Hill. “Toata cariera mea a condus catre acest moment!”, spune Becky. “Am un single cu David Guetta, care sigur va fi hit, și un album la care am muncit toata viața de adult, care in sfarșit se va lansa. Am muncit din greu... View…

- Bastien & Lori Lo te ajuta sa incepi weekendul cu un vibe fresh, de vara, chiar daca afara ploua de rupe. Bastien și Lori Lo au mai lansat impreuna, in toamna anului trecut, piesa ”About us”, care a caștigat rapid mulți fani. Lori Lo a caștigat mai multe premii la diverse festivaluri de muzica ușoara,...…

- SICKOTOY lanseaza un remake al faimoasei piese “Billie Jean” de la Michael Jackson, in colaborare cu Bastien. Muzica și versurile ii aparțin lui Michael Jackson, producția remake-ului ii aparține lui Sickotoy, iar vocea este a lui Bastien. “Billie Jean este un remake cu multa energie la care ma bucur…

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Pe langa muzica fresh și actuala, Romanian House Mafia iși propune sa plimbe ascultatorii prin cele mai minunate locuri ale…

