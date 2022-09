Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile mondiale de vehicule electrice vor atinge un maxim istoric in 2022, dar sunt necesare masuri in alte sectoare pentru atingerea obiectivului de emisii nete zero pana in 2050, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Intr-un anunt care insoteste o actualizare…

- Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc primește 3,094 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile, pentru un proiect de creștere a siguranței pacienților in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale.Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a ...

- Primaria Darmanești a obținut aprobarea finanțarii pentru proiectul „Dezvoltare inteligenta de distribuție a gazelor naturale” depus prin programul de investiții „Anghel Saligny”. Primarul din Darmanești, Danuț Chidoveț, a declarat ca proiectul are o valoare de 7,5 milioane Euro, adica aproximativ 35,5…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, despre Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, ca deocamdata a fost prezentata o lista cu proiectele care vor fi finantate, insa, daca banii vor sosi in 2027, proiectul propus spre finantare pentru Timisoara, realizarea unui pasaj…

- Edilul din Timisoara, Dominic Fritz, a vizitat doua fabrici care au ca obiect de activitatea asamblarea, respectiv productia de bicilete. ”Timisoara devine un hub european pentru productia de biciclete si biciclete electrice. In vizitele mele la SMW, fabrica asociata Decathlon, si la Corratec, noua…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru posturi…

- In contextul schimbarilor climatice si al cresterii preturilor la energie, primarul din orasul german Hamburg, Peter Tschentscher, a sugerat ca o posibila solutie ar fi amplasarea unor turbine eoliene in rezervatii naturale, informeaza DPA. Edilul german a spus ca organizatiile ecologiste – la care…