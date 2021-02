Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a susținut, astazi, ca a fost injurat de directorul de la Piețe S.A, Ionuț Nasleu, care, ieri, dupa ce a cerut demiterea din funcție l-a facut ”prost” pe Facebook. Fritz este de parere ca exista o confuzie in cultura noastra politica: ca agresivitatea discursului public este…

- Primarul Dominic Fritz afirma ca soarta lui Ionut Nasleu in fruntea SC Piete este pecetluita, prietenul fostului primar Nicolae Rbu urmand sa fie demis din functie. Fritz afirma ca Nasleu l-a sunat sambata seara si i-a trimis mesaje pline de injurii, dupa ce a anuntat ca va solicita demisia sa de la…

- Dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in Piața 700 din zona centrala a Timișoarei, a izbucnit un incendiu, primarul Dominic Fritz a spus ca va solicita Consiliului de Administrație demiterea lui Ionuț Nasleu din funcția de director. In replica, Ionuț Nasleu a scris o postare pe Facebook, presarata…

- Primarul Dominic Fritz a solicitat public, sambata dupa-amiaza, Consiliului de Admnistratie de la SC Piete sa-l demita pe managerul societatii, Ionut Nasleu, dupa incendiul izbucnit in Piata 700. Nasleu poate fi insa demis si printr-o decizie a Consiliului Local, in calitate de AGA la SC Piete. Mult…

- Seful SC Piete, Ionuț Nasleu, a reacționat, pe Facebook, la acuzele primarului Dominic Fritz. Si a facut-o in stilu-i caracteristic, grobian si agramat, de pe o plaja din Florida, acolo unde isi petrece concediul de bugetar. Nasleu l-a asemanat pe Fritz cu Bianca Dragusanu, dar nu s-a sfiit sa-l faca…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a fost confirmat cu noul coronavirus. Liderul USR Plus a intrat in izolare totala pentru timp de 14 zile. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook. „A treia oara n-am...

- Condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, Liviu Dragnea a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava de la inchisoarea Rahova, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. De acolo l-a sunat pe fostul sau coleg de partid, Codrin Ștefanescu. Apar noi informații despre starea de sanatate a fostului președinte…