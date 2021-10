Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 150.000 de oameni, adulți și copii, confirmați cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, potrivit datelor oficiale, iar o parte dintre ei indura, pe langa simptomele COVID, și frigul din case in aceasta perioada in care in multe orașe caldura nu ajunge in calorifere ori vine cu țaraita. Doi…

- Spitalele din Romania consuma cele mai mari cantitati de oxigen din istorie, acum, in valul 4 al pandemiei de COVID-19. Medicii spun ca boala este atat de inselatoare, incat bolnavul nu simte starea de rau atunci cand ii scade saturatia si de aceea, ajunge prea tarziu la spital. Aici, in spitale, medicii…

- Peste 2000 de romani au murit in aceasta saptamana de Covid. Multi dintre ei au ajuns prea tarziu la spital si s-au tratat acasa. Medicii avertizeaza ca exista multe pericole. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca a fost triplat consumul de oxigen pentru pacientii COVID comparativ cu valul 3 al pandemiei. Ea a mentionat ca toate masurile suplimentare luate de autoritati, printre care verificarile…

- „Ca sa putem ajuta pacientul COVID din secție, sa facem funcționala unitatea mobila ATI tot personalul s-a mobilizat. De vineri secția COVID are 81 de paturi, de azi ATI COVID are 15 paturi”, a anunțat Mahler, potrivit stiripesurse.ro.Conform acesteia, de acum pacienții din secția oncologie vor continua…

- Valul 4 al pandemiei pare sa fie tot mai agresiv, dupa cum arata cifrele si situatia din teren. Numarul de cazuri noi zilnice a depasit 7.000, iar estimarile facute de specialisti arata ca Romania va avea pana la finalul lunii octombrie 15.000 de imbolnaviri in fiecare zi. In ultimele 24 de ore, peste…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta" din Bucuresti a spus ca miercuri dimineata s-a ocupat ultimul pat la ATI Covid din spital. „Avem presiune mare pe ATI Covid. Pacientii care ajuns la noi in ultimele zile au ajuns cu forme severe dupa 10 zile de evolutie la domiciliu. Este ingrijorator,…