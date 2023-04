Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marți, pe ce stadion se va disputa finala Cupei. Meciul se va desfasura pe Stadionul Municipal din Sibiu, in data de 24 mai. Arena are o capacitate de 12.363 de locuri. „Aproba ca locul de organizare și desfașurare a Finalei Cupei Romaniei, ediția 2022/2023, și a Finalei Cupei de Tineret, sa fie Stadionul Municipal Sibiu”, a anunțat FRF pe site-ul oficial . Saptamana aceasta vor avea loc meciurile Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj (miercuri, ora 19:00) si Universitatea Cluj – UTA Arad (joi, ora 19:00), in semifinalele Cupei Romaniei.…