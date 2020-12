Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al FRF a decis, joi, in unanimitate, ca este benefica o modificare a calendarului competitional pentru a oferi mai mult timp selectionerilor Adrian Mutu si Mirel Radoi pentru a putea pregati Euro U21, respectiv debutul preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022. Astfel,…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a susținut astazi o conferința de presa, imediat dupa Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal. A fost abordat și incidentul petrecut in Liga Campionilor in urma cu o saptamana. CONTEXT: Sebastian Colțescu a provocat un scandal imens in timpul partidei PSG…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, luni, infiintarea echipei nationale Under-20 a Romaniei pentru a oferi continuitate jucatorilor dupa terminarea junioratului, a anuntat presedintele FRF, Razvan Burleanu. "Pentru prima oara in istorie reusim ca incepand cu anul 2021 sa cream…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal s-a reunit astazi și a luat o serie de decizii importante. Razvan Burleanu a susținut o conferința de presa de peste 40 de minute, in care a explicat principalele hotarari. Președintele FRF a lansat și o serie de atacuri la adresa Guvernului Orban. Cele…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti va intalni formatia FC Viitorul in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Alte partide intre echipe din Liga I sunt CSM Poli Iasi - CFR Cluj, Chindia Targoviste…

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului București l-au trimis recent in judecata pe Mario Iorgulescu, fiul vicepreședintelui Federației Romane de Fotbal și președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, iar acesta va fi judecat pentru omor.Citește și: DOSAR Raport 'ABSURD' al…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a validat definitivarea calendarului competițional al sezonului 2020-2021.In privința campionatului Ligii a III-a, s-a aprobat programul returului competiției regulare, precum și datele de disputare ale fazei a doua, care cuprinde doua runde de ...

- La 22 februarie 2016, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit o regula care a starnit multa dihonie in cadrul cluburilor din Liga I. Regula care stipula introducerea obligatorie a cel putin unui jucator sub 21 de ani pe toata durata unui meci de catre o echipa din Liga I, jucator…