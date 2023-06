Stiri pe aceeasi tema

- Fregata "Regele Ferdinand", cu un elicopter IAR 330 Puma Naval si o grupa de operatori pentru forte speciale ambarcate, se intoarce vineri, 16 iunie, in portul militar Constanta, dupa participarea la Operatia EUNAVFOR MED IRINI, in Marea Mediterana. Misiunea marinarilor militari romani a constat in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara. „In data de 11 iunie a.c., in jurul orei 03:10, Vas Beatrix-Roszalinda ar fi plecat voluntar de la imobilul unde locuiește cu familia ei, din municipiul…

- Munca in strainatate este vinovatul principal pentru foarte multe desparțiri in Romania. Problemele apar mai des atunci cand doar unul dintre parteneri pleaca sa se realizeze peste granițe. S-a aflat ce a patit un vasluian cand s-a intors acasa din strainatate. Sotia i-a pus pus gand rau, iar barbatul…

- Transilvania Dance Open a unit sute de pasionați ai dansului, in Cluj, sambata. Balerinele Școlii de Balet Ovidiu Danci s-au intors aasa nu doar cu medalii, ci și cu premii speciale. Sute de iubitori ai dansului și de pasionați ai acestei arte s-au intanit sambata – 6 mai- in Cluj Napoca. Aici a avut…

- Un minor de 13 ani, din satul Fundurii Vechi, este cautat de oamenii legii și familie, dupa ce acum 3 zile a plecat de acasa și nu s-a mai intors. In ziua dispariției, acesta purta un hanorac roșu, pantaloni sport negri și incalțat in adidași albaștri cu verde

- O clujeanca este data disparuta, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți, 25 aprilie, și nu a mai revenit.„La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca MIHAȘAN LOREDANA, in varsta de 50 de ani a plecat voluntar la aceeași…

- Polițiștii hunedoreni efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 16 ani, data disparuta de femeia la care se afla in plasament. „La data de 3 aprilie, in jurul orei 14:15, la sediul Poliției Municipiului Lupeni s-a prezentat o femeie din municipiul Lupeni care a reclamat faptul…

- DOC a aparut pentru prima data la TV, dupa ce s-a intors de la Survivor Romania 2023, emisiunea din care a fost eliminat in ediția din 15 martie. Fostul Faimos a declarat in emisiunea lui Catalin Maruța ca nu ii pare rau nici de atitudinea pe care a avut-o in concurs, nici ca a fost trimis acasa de…