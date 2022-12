Filmările pentru Avatar 3 s-au terminat și au început cele pentru Avatar 4

James Cameron lucrează în prezent la ultimele trei tranșe ale francizei fantasy Avatar, după ce a doua, Avatar: The Way of the Water, a apărut în cinematografe pe 16 decembrie. Avatar 3 este deja în post-producție și părți din Avatar 4 au fost deja… [citeste mai departe]