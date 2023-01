Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, joi dimineata, la sediul DIICOT, pentru a asista la perchezitiile informatice asupra dispozitivelor ridicate in luna decembrie de anchetatori de la locuintele lor. La intrarea in sediul DIICOT, unul dintre cei doi frati a declarat ca nu exista probe impotriva…

- Fratii Tate au ajuns, din nou joi, la sediul DIICOT pentru a participa la perchizitiile informatice, dupa ce in urma cu o zi o actiune similara a durat aproximativ opt ore. Andrew si Tristan Tate se afla joi la sediul DIICOT unde participa la perchezitiile mediilor de stocare pe care procurorii le-au…

- Fratii Tate au ajuns, din nou, joi, la sediul DIICOT pentru a participa la perchezitiile informatice, dupa ce in urma cu o zi o actiune similara a durat aproximativ opt ore. Andrew si Tristan Tate se afla joi la sediul DIICOT unde participa la perchezitiile mediilor de stocare pe care procurorii le-au…

- Frații Tate au fost scoși din arest in aceasta dimineața si duși la DIICOT. Procurorii fac chiar in aceste momente, in prezența lor, percheziția informatica a telefoanelor milionarilor. Andrew Tate s-a plans familor de ploșnițele, gandacii și paduchii din celula. In schimb, fratele sau, Tristan, spune…

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…