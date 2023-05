Stiri pe aceeasi tema

- Paval Holding și Apex Alliance au cumparat emblematicului Grand Hotel Gardone, inaugurat in anul 1884 pe malul lacului italian Garda, potrivit unui comunicat de presa transmis de cele doua companii. Deschiderea hotelului este programata pentru luna iunie 2023, cand incepe sezonul de vara din acest an.…

- Concernul maghiar OTP a scos la vanzare filiala sa din Romania, potrivit mai multor surse din piața, care spun ca tranzacția se va incheia in anul 2024.OTP Bank a incercat sa achiziționeze Banca Romaneasca in 2017, insa tranzacția a fost respinsa de BNR.OTP Bank a incercat o strategie…

- Organizatorul festivalului “Beach, please” de la Costinesti a fost amendat de Garda de Mediu Constanta cu 20.000 de lei deoarece plaja pe care au avut loc concertele era plina de gunoaie la doua saptamani de la incheierea evenimentului muzical.Intre timp, gunoaiele au fost ridicate.Garda…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit o mina aflata in deriva pe Marea Neagra, in urma unei informatii primite de la o nava comerciala, la sapte mile marine est de localitatea Sulina, mina marina retragandu-se in apele teritoriale ale Ucrainei.Potrivit unui comunicat…

- Gigi Becali vrea sa vanda FCSB, dezamagit de ceea ce se petrece in fotbalul romanesc, unde echipa sa a fost dezavantajata de arbitraj in ultimul meci de campionat.El a dezvaluit și cați bani vrea pentru echipa. ”Dau echipa și daca vine din China, Africa, Anglia… nu ma mai intereseaza. Sa-mi…

- Peste 18.000 de fiole de parfum, in valoare de 2,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost gasite intr-un container sosit in Portul Constanta din China.Garda de Coasta a transmis joi, 13 aprilie, printr-un comunicat de presa, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat…

- Operatorul britanic de telefonie Vodafone vrea sa elimine 1.300 de posturi in Germania, cea mai importanta piata a sa, la doua saptamani dupa ce a anuntat ca vrea sa disponibilizeze 1.000 de angajati in Italia, informeaza AFP.Cele 1.300 de posturi reprezinta 6,3% din cei 14.230 de angajati…