Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Paval analizeaza posibilitatea achizitiei unui teren de la Ion Tiriac langa viitorul magazin Ikea Timisoara, pentru care ar putea plati 15 mil. euro, potrivit datelor din piata. Astfel, Dedeman ar repeta mutarea din Bucuresti, unde in Baneasa a construit cel mai mare magazin al sau, in urma…

- Omul de afaceri Ion Țiriac ar putea vinde un teren fraților Paval, patronii Dedeman. Conform Ziarul Financiar, frații Paval sunt interesați sa cumpere un teren cotat la 15 milioane de euro și amplasat in comuna Dumbravița, fix langa Timișoara, acolo unde rivalii de la Ikea planuiesc deja sa deschida…

- Dezvoltatorul One United Properties a incheiat un antecontract pentru achizitia unui teren cu o suprafata de 25.350 mp situat pe Soseaua Fabrica de Glucoza din Bucuresti, respectiv pentru achizitia unei cote indivize de ½ dintr-un teren in suprafata de 3.651 mp.

- Ion Țiriac (82 de ani) a dat un nou tun financiar. A vandut cu 15 milioane de euro un teren de 2 ha pe malul Lacului Tei, in București. Țiriac Group, compania condusa de Ion Țiriac, a cedat un teren cu suprafața de 21.165 mp, in București, pe malul Lacului Tei. One United Properties a platit suma de…

- Veste incredibila pentru fanii retailerului german Lidl. Acesta este locul din București pentru care celebrul lanț de supermarketuri a platit mai mult de doua milioane și jumatate de euro. Se va ridica un super-magazin acolo. Cum arata zona respectiva. Cum arata locul din București pentru care Lidl…

- Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua cladiri aflate in business park-ul Campus 6 din Bucuresti pentru 97 milioane de euro, dezvoltatorul Skanska a anuntat joi ca preda corpurile 6.2 si 6.3 noului proprietar, S IMMO AG, informeaza News.ro. ”Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua…

- Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la locuințele și sediile unor firme din județul Cluj, Brașov, Neamț și municipiul București. Este vizata o grupare care a preluat ilegal firme cu capital important, una dintre societați fiind evaluata la 10 milioane de euro. “In acest moment, se afla in derulare…

- CAO sare cu banu’. Compania de Apa Oltenia continua achizitia de utilaje cu fonduri europene, in cadrul megaproiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Dolj. De data asta cumpara autoutilitare si autobasculante cu circa 1,3 milioane de euro. CAO a atribuit deja doua contracte…