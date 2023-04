Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, cunoscutul om de afaceri și proprietar al clubului FCSB, a anunțat public ca iși dorește sa vanda clubul pentru 25 de milioane de euro, scrie ProSport. In urma acestui anunț, au aparut informații potrivit carora frații Dragoș și Adrian Paval, patronii Dedeman, ar fi interesați sa cumpere…

- Cu mult inainte de ora 12.00, anuntata pentru deschidere, sambata, 18 martie, sute de bacauani, in majoritate tineri, au luat cu asalt intrarea, ceea ce a determinat organizatorii sa permita accesul publicului mai repede, in noul spatiu in care va functiona o noua filiala a uneia dintre cele mai cunoscute…

- . Luni, 13 martie, ora 17.00 . Invitat special – Emilio Aversano, Italia Primavara anului 2023 se anunța extrem de bogata in proiecte și programe culturale la Centrul de Cultura „George Apostu”, „daruri” pe care organizatorii le pregatesc din timp spre folosul spiritual al amatorilor de produse cultural-artistice…

- Pavel Holding, o companie de investiții financiare deținuta de frații Paval de la Dedeman, iși propune sa achiziționeze o parte din producatorul de caramizi Cemacon (CEON) in perioada 9 martie – 22 martie. Aceasta ar insemna achiziționarea unei participații de 5%, care este disponibila pentru tranzacționare…

- «Este o onoare pentru mine sa scriu astazi despre un lider care a reușit sa aduca o schimbare pozitiva in țara sa prin meritele sale deosebite in guvernare. Este vorba despre domnul/dna _____________, conducatorul _____________ (numele țarii). De cand a preluat conducerea țarii, _____________ a demonstrat…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 06.30, Sectia 2 Politie Bacau a fost sesizata de catre o localnica de 42 de ani, cu privire la faptul ca, in noaptea de 10/11 februarie a.c., ar fi fost data afara din locuinta comuna de catre sotul sau, de 44 de ani. Patrula de ordine […] Articolul Reținut…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 06.30, Sectia 2 Politie Bacau a fost sesizata de catre o localnica de 42 de ani, cu privire la faptul ca, in noaptea de 10/11 februarie a.c., ar fi fost data afara din locuinta comuna de catre sotul sau, de 44 de ani. Patrula de ordine […] Articolul Reținut…

- Pentru anul acesta, fondul alocat acoperirii unei parți din prețul biletelor la tratament balnear subvenționat, destinate pensionarilor și asiguraților in sistemul public de pensii, va fi sensibil mai mare fața de cel care a fost in 2022. Astfel, daca anul trecut guvernanții au rezervat 200.000.000…