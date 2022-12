Frații miliardari Tristan și Andrew Tate, reținuți pentru 24 de ore Frații Tate au intrat din nou in vizorul autoritaților. Vila milionarilor a fost rascolita de mascați. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Percheziții au fost efectuate și la o fosta polițista care ar fi implicata in dosarul de trafic de persoane deschis pe numele celor doi. Potrivit surselor Realitatea PLUS, femeia nu mai este in sistem și acum practica prostituția pentru ei. Cei trei au fost conduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați. Este a doua oara anul acesta cand foștii luptatori de kickboxing sunt vizitați de anchetatori. In primavara au fost in centrul unui scandal-monstru fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Potrivit surselor Realitatea PLUS, femeia nu mai este in sistem și acum practica prostituția pentru ei. Cei trei au fost conduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați. Este a doua oara anul acesta cand foștii luptatori de kickboxing sunt vizitați de anchetatori. In primavara au fost in centrul unui scandal-monstru

