- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca spera ca pana la toamna sa se gaseasca in Coalitie formula de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Legat de Sectia Speciala, dincolo ca pentru noi, pentru USR PLUS, intr-adevar…

- O cercetare realizata cu privire la perceptia romanilor cu privire la tema cea mai spinoasa prezenta in discutiile coalitiei – desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) – arata ca interesul publicului este departe de cel al liderilor puterii. Asa se face ca la intrebarea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca nu s-a ajuns la un consens in coaliție in ceea ce privește desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. In timpul...

- Comisia de la Veneția a salutat desființarea Secției de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și recomanda modificarea legii votate in Camera Deputaților. Comisia de la Veneția susține desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in forma propusa…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…

- „Nu putem sa negam ceea ce scrie in raport, aceasta guvernare face progrese in a elimina tot ce a fost introdus greșit. Asta nu poate nega nimeni. Cei de la Comisia Europeana susțin ridicarea MCV cat mai repede. Am facut un proiect pentru desființarea SIIJ. In coaliție sunt discuții, voi merge in coaliție…

- Magistrații #rezist pierd lupta deschisa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Curtea a anunțat, marti, ca este de competenta instantelor nationale sa verifice daca infiintarea si functionarea SIIJ respecta…