Doi frați nascuți in Arimo, Idaho, au sarbatorit impreuna implinirea a 100 de ani. Gemeni identici și nedesparțiți timp de un secol, cei doi spun ca secretul longevitații lor consta in abstinența de la alcool, tutun și cafeina, scrie Daily Express. Boyd și Ralph Henderson sunt „cei mai buni prieteni” și au fost inseparabili de cand s-au nascut in 1918. Amandoi frații s-au casatorit cu iubitele lor din liceu și au avut impreuna 14 copii, 71 nepoți și 128 stranepoți. In timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial cei doi au luptat impreuna in Africa de Nord și Europa, dar au reușit sa treaca cu bine…