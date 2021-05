Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean

- Polițiștii l-au reținut, marți, pe proprietarul armei cu care un copil de 8 ani si-a impuscat mortal fratele, cu trei ani mai mic. ”In baza probatoriului administrat, la data de 04 mai a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au dispus masura preventiva a retinerii pentru…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures. "In…

- Sorin Bontea apare saptamanal la Antena 1, in emisiunea „Chefi la cuțite” . Bucatarul nu și-a prezentat niciodata familia la TV, soția nu a mers in nicio emisiune televizata. Iata ca acum a facut dezvaluiri despre viața personala, chiar despre mama lui. Sorin Bontea are o familie frumoasa cu care foarte…

- CHIȘINAU, 19 apr - Sputnik. Potrivit CNA, un inspector principal al Direcției generale administrare fiscala Centru din cadrul Serviciului Fiscal de Stat este banuit ca ar fi pretins mita de la administratorul unui SRL din Calarasi, in urma unor verificari fiscale. Acesta i-ar fi promis agentului…

- Lumea mondena din Capitala este martora unui nou posibil scandal, in care este implicat un important patron de cluburi. Conform surselor judiciare din acest caz, pe numele lui Costi Alecu și iubita acestuia, a fost demarata o ampla ancheta. Este vorba de un dosar de frauda, și emiterea unui mandat de…

- Un baiețel de 7 anișori a fost lovit violent peste fața de tatal unei colege, la Școala Generala din Repedea. Acum copilul refuza sa mai mearga la școala, potrivit Antena3. ”Ieri fratele meu a fost batut in sala de clasa de tatal unei colege. Se pare ca fata ar fi spus acasa ca ea nu mai vrea sa mearga…