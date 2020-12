Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa Katharina Mazepa și-a caștigat popularitatea in lumea modellingului, dupa ce a fost desemnata Miss Viena in 2014. De atunci, tanara, in varsta de 25 de ani, a semnat contracte cu mai multe case de moda celebre.

- Alina Eremia (26 ani) a fost mereu discreta cu privire la viața ei personala. De patru ani de zile, artista traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, Edi Barbu, dar nu se afișeaza prea des in public. Ce doi locuiesc impreuna și sunt mai indragostiți ca niciodata. Pentru a-și dovedi iubirea…

- Cristiano Ronaldo și-a etalat corpul de invidiat la nici 4 zile de cand a fost depistat cu COVID-19. Fotbalistul a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care apare doar intr-un slip de baie, aflandu-se la piscina.