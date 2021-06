Stiri pe aceeasi tema

- Intalniri, dezbateri sau note – toate in limba franceza. Uitați de „engleza euro”: cu șapte luni inainte de a prelua președinția rotativa a Consiliului UE, guvernul francez analizeaza planurile de a promova viguros “la langue de Moliere”. Diplomații francezi au declarat ca toate ședințele cheie ale…

- „Nu cred ca e vorba neaparat de taxa, dar de metode de descurajare a acestor masini vechi este nevoie”, afirma ministrul, care avanseaza posibilitatea unor taxe ”diferentiate” sau a unor restrictii la nivel local, a afirmat ministrul, potrivit news.ro. Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii…

- Comisia Europeana intenționeaza sa închida jumatate din cele 50 de cladiri de birouri din Bruxelles pâna în 2030, deoarece își propune sa permita munca de la domiciliu și dincolo de pandemie, relateaza Politico.eu. Comisarul european pentru buget și administrație, Johannes…

- ”Echipa Europa intentioneaza sa ofere cel putin 100 de milioane de doze de vaccin tarilor cu venituri slabe si intermediare pana la sfarsitul lui 2021”, a anuntat presedinta CE. ”Toata lumea, peste tot”, este necesar sa aiba acces la vaccinuri anticovid, a subliniat ea. Emmanuel Macron a anuntat ca…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. „Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…

- CE cere Romaniei refacerea Planului Național de Redresare și Reziliența Foto: gov.ro. România este în negocieri cu Comisia Europeana asupra Planului Național de Redresare și Reziliența, a declarat astazi premierul Florin Cîțu, explicând ca forul european nu a respins documentul,…

- Descoperirea vine intr-un moment in care AstraZeneca este criticata de Comisia Europeana pentru reducerea substanțiala a livrarilor destinate statelor membre UE, scrie Politico . Autoritațile italiene au descoperit 29 de milioane de doze din vaccinul AstraZeneca, depozitate la un punct de finisare a…

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni,…