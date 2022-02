Stiri pe aceeasi tema

- Franta a decis trimiterea a 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, in contextul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, anunta Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa pentru prima data dupa anul 1945; pentru prima data…

- In contextul in care Rusia continua atacurile impotriva Ucrainei, iar razboiul de abia acum incepe, președintele Franței a anunțat ca va accelera dislocarea de militari pe teritoriul Romaniei, in cadrul NATO. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Comandantul suprem al fortelor NATO in Europa, Tod Wolters, propune ca Alianta Nord-Atlantica sa desfasoare o prezenta militara in Romania si Bulgaria din cauza inmultirii numarului de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, a relatat sambata revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters…