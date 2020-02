Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-6 februarie 2020, Victor Costache, ministrul Sanatatii se va afla la Paris, acolo unde va avea o serie de intalniri cu autoritati franceze, dar si cu medici romani care activeaza in centrele medicale din Franta. Ministrul Victor Costache se va intalni cu Agnes Buzyn, ministrul Solidaritatii…

- Amalia Șerban, director de sanatate publica in Ministerul Sanatații, a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX” ca persoanele care vin din China sunt deja supuse termoscanarii pentru detectarea febrei asociate cu gripa in aeroporturi din alte țari europene deoarece Romania nu are zboruri directe…

- Franța interzice comercializarea la raft a trei dintre cele mai comune substanțe folosite in medicina. Este vorba despre paracetamol, ibuprofen și acid acetilsalicilic, care se vand de acum inainte doar de catre un farmacist. Folosite in mod frecvent pentru a trata racelile, durerile sau inflamațiile,…

- JTI Romania atrage atenția intr-o scrisoare oficiala adresata Ministerului Sanatații (MS) și Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), asupra informațiilor incorecte cu privire la țigaretele electronice, promovate de cele doua autoritați. JTI subliniaza ca toate reglementarile Directivei 2014/40/UE,…

- Medicul Ciprian Vajeu a comentat pe marginea declarațiilor facute de președintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean.„In 2010, medicul Vajeu a luat un aviz temporar ca cetatean strain, apoi s-a inscris la Colegiul medicilor Mehedinți, apoi s-a casatorit co o cetațeana romanca (…) S-a…

- Un chirurg roman pregatit in Franța și Belgia așteapta de un an și jumatate sa-i fie recunoscute studiile in țara. Președintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a facut declarații despre acest caz la emisiunea Adriana nedelea LA FIX."In toate domeniile este nevoie de specialiști.…

- Domeniul IT se dezvolta constant in Romania, iar salariile s-au aliniat cu cele de peste granite, asa ca angajatorii nu prea mai au ce sa adauge in ofertele lor. S-a ajuns pana in punctul in care specialistii in tehnologii cautate spun din start...

- Le vedem in tot mai multe locatii prin orice tip de localitati, de la cele mici pana la marile orase, semn ca reprezinta un business cu mare potential: este vorba despre magazinele care comercializeaza haine second hand, aduse de obicei din tari precum Anglia, Germania sau Italia, adica din tari mai…