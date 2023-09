Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din apropiere de Paris a respins marti o cerere a unei asociatii care dorea sa ii permita fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, sa solicite azil in Franta din Marea Britanie, unde este inchis in vederea unei posibile extradari in Statele Unite, noteaza AFP, conform agerpres.ro. “Circumstantele…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Papa Francisc i-a primit astazi in audiența pe membrii familiei lui Julian Assange (51 de ani), fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite ale Americii (SUA). „Sfintul Parinte i-a primit in audienta pe doamna Stella Assange…

- Papa Francisc a acordat vineri o audienta sotiei si familiei lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza Reuters. „Sfantul Parinte i-a primit in audienta pe doamna Stella Assange si pe membri…

- Papa Francisc a acordat vineri o audienta sotiei si alți membri ai familiei lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in prezent intr-o inchisoare din Regatul Unit si se opune extradarii sale in Statele Unite, informeaza Reuters.

- UE, SUA și aliații acorda o atenție deosebita Rusiei dupa cele 24 de ore haotice. Pentagonul a emis o declarație mai devreme, in care se precizeaza ca secretarul Apararii, Lloyd J Austin, a vorbit in ultimele ore cu miniștrii apararii din Canada, Franța, Germania, Polonia și Regatul Unit despre situație.„Statele…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Patru persoane au decedat si 13 sunt date disparute in urma inundatiilor din regiunea Herson, dupa distrugerea Barajului Kahovka , a declarat ministrul ucrainean de interne Ihor Klimenko pe canalul sau de Telegram ca, in total, 2.412 persoane au fost evacuate. Procuratura din Herson anunța ca vineri,…