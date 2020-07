Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul “Udatul nevestelor” in raul Gurghiu, un obicei unic in Romania, pe care localnicii din comuna Hodac il pastreaza cu sfintenie din mosi-stramosi, in a doua zi de Rusalii, a fost anulat in acest an din cauza masurilor de protectie pentru raspandirea noului coronavirus. Foto: (c) Eugen Butilca…

- Președintele Noel Le Graet (78 de ani) a anunțat cat a suferit bugetul FFF in lipsa celor patru jocuri ale naționalei Franței: „Nu ne-au plecat insa sponsorii”. Nu doar cluburile din Ligue 1 au fost puternic afectate de coronacriza, și federația de la Paris a suferit pentru intreruperea fotbalului.…

- Editia din 2020 a Ultra-Trail Mont Blanc (UTMB), competitie majora de alergare montana organizata anual la Chamonix (Franta), a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, miercuri, organizatorii, citati de AFP. "Cu regret trebuie sa anuntam ca din cauza pandemiei de Covid-19,…

- Festivalul de muzica rock "Rock en Seine" a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, au declarat organizatorii marti, citati de DPA. The Cure si Rage Against the Machine figurau in acest an pe afisul acestei manifestari cu durata de trei zile, care urma sa sa desfasoare in perioada 29 august - 1…

- Carnavalul Notting Hill programat anual in cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Este pentru prima oara in istoria de 54 de ani a acestui carnaval cand festivitațile la care participau anual sute de mii de persoane a fost…

- Cea de-a 51-a editie a Festivalului international de fotografie "Rencontres" din Arles, un oras din sud-estul Frantei, programata intre 29 iunie si 20 septembrie, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri consiliul de administratie al festivalului, relateaza AFP."In…

- Turul ciclist al Germaniei, editia 2020, prevazut intre 20 si 23 august, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat organizatorul sau, citat de AFP. Decizie vine dupa ce guvernul german a interzis marile adunari publice pana la 31 august. "Dezamagirea noastra…

- Federatia Italiana de Fotbal (FIGC) a anulat toate competitiile de juniori si tineret care erau suspendate de la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, transmite dpa. Federatia a precizat ca cele 15 ligi, de baieti si fete, nu isi vor incheia sezonul 2019-20. …