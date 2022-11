Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus introducerea unui plafon de pret la gaze naturale valabil timp de un an, incepand cu 1 ianuarie 2023, potrivit unei variante de lucru a unui act legislativ consultat de Reuters, care nu include deocamdata un pret concret. Ideea plafonarii pretului gazelor naturale provoaca,…

- Comisia Europeana le-a spus luni reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters.Dupa discutii indelungate,…

- In octombrie, la nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe intalniri pe tema prețului gazelor naturale. Plafonarea prețului gazelor, in forma solicitata, imposibila. Anunțul Comisiei Europene pentru statele membre In urma acestor reuniuni la nivel inalt, șefii de stat si de guvern din UE au cazut…

- Executivul comunitar va propune "un coridor dinamic temporar" privind pretul gazelor naturale din Uniunea Europeana si limite obligatorii referitor la nivelul la care preturile traderilor pot fluctua intr-o singura zi.Chiar daca mai mult de jumatate dintre cele 27 de tari membre UE militeaza pentru…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…