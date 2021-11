Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a convocat o reuniune interministeriala de criza miercuri, dupa moartea a cel putin 27 de migranti care incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta catre Regatul Unit, a anuntat Downing Street, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat cu fermitate dupa tragedia de miercuri, cand 31 de migranți au murit inecați. Liderul de la Paris a transmis ca țara sa nu va lasa Canalul Manecii sa devina un cimitir.

- 31 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa ajunga din Franta in Marea Britanie, potrivit Reuters. Organizatia Internationala pentru Migratie a declarat ca aceasta este cea mai mare pierdere de vieti omenesti in Canalul Manecii de cand a inceput…

- Premierul britanic Boris Johnson a convocat o reuniune interministeriala de criza miercuri, dupa moartea a cel putin 27 de migranti care incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta catre Regatul Unit, a anuntat Downing Street, relateaza AFP. ''Prim-ministrul va conduce in aceasta dupa-amiaza…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- Trei migranti care stateau intinsi pe sinele de tren au murit dupa ce au fost calcati de tren. O a patra persoana a fost ranita grav si transportata la spital in stare critica. Tragedia a avut loc intr-un oras din sud-vestul Frantei.

- Marea Britanie a interceptat vineri si sambata 1.115 migranti care traversau Canalul Manecii cu ambarcatiuni de mici dimensiuni, venind dinspre Franta, a anuntat duminica Ministerul de Interne de la Londra. Guvernul britanic are in lucru un proiect de lege prin care propune inchisoare pe viața pentru…

- Boris Johnson s-a plans, chiar inainte de o intalnire a miniștrilor britanic și francez de interne de faptul ca Franța nu face suficient pentru a opri activitatea traficanților de refugiați din Canalul Manecii. Premierul britanic susține ca UK „depinde foarte mult de ce fac francezii”.