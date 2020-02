Franta si Germania au semnat joi un contract in valoare de 150 milioane de euro, o noua etapa in proiectul de dezvoltare a sistemului de lupta aeriana care urmeaza sa inlocuiasca Rafale si Eurofighter la orizontul anului 2040 si sa permita Europei sa se apere intr-o lume din ce in ce mai nesigura, potrivit Reuters. Acest proiect 'de sistem de lupta aeriana a viitorului' (SCAF), care include un avion de vanatoare, drone si un "Air Combat Cloud", a fost incredintat in special Airbus si Dassault Aviation, preconizandu-se ca primul zbor real al acestuia sa aiba loc in 2026. 'Este un proiect…