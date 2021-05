Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- OMS, despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut” OMS despre schimbarea vaccinului anti-Covid intre cele doua doze: „Nu exista date adecvate pentru a ne pronunța daca este un lucru care poate fi facut”…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spune din nou ca, in lipsa unor „date adecvate”, nu poate sa faca recomandari privind schimbarea vaccinului anti-COVID-19 intre cele doua doze. Declarația vine dupa ce Franta a anunțat ca vrea sa administreze alt vaccin la rapel persoanelor sub 55 de ani care au fost…

- La 7 aprilie, in fiecare an, este marcata Ziua mondiala a sanatatii, ce are ca scop evidentierea unei teme de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit www.who.int. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gazduit, in 1948,…

- Anual, la 7 aprilie, este sarbatorita Ziua mondiala a sanatatii, cu scopul de a evidentia o tema de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit www.who.int . In 1948, cu prilejul primei intruniri globale dedicata sanatatii…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP.