Franţa, Rusia şi SUA cer o încetare imediată a ostilităţilor în Nagorno-Karabah; Turcia face opinie separată Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.



Apelul intervine pe fondul cresterii numarului de victime in urma celor mai violente confruntari desfasurate din 1990 in aceasta regiune, locuita de o majoritate de etnici armeni, parte a Azerbaidjanului, dar care scapa controlului autoritatilor azere de la inceputul anilor 90 cand si-a autoproclamat independenta, nerecunoscuta de comunitatea internationala.

