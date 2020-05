Stiri pe aceeasi tema

- Franta va institui carantina la domiciliu pentru 14 zile in cazul persoanelor venite din Spania si Regatul Unit, ca raspuns dupa masura similara luata de aceste doua tari pentru persoanele revenite dintr-o calatorie internationala in vederea prevenirii aparitiei de noi cazuri de COVID-19 importate,…

- Romania a ocupat locul 3 in ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in anul 2019, la efectivele de ovine si caprine, in timp ce la nivel national efectivele de porcine, ovine si caprine si cele de pasari au crescut, dar categoria bovine a scazut, comparativ cu anul precedent, reiese din…

- Cu doar cateva ore inainte de preconizata reluare a unor zboruri, Guvernul a „taiat" din nou aripile operatorilor de curse aeriene. Zborurile catre 12 tari raman suspendate inca 14 zile. Este vorba despre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii…

- UPDATE – Zborurile efectuate de operatorii din aviatie spre si dinspre mai multe state, raman suspendate pentru o perioada de inca 14 zile. Sunt vizate Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite,…

- Este prea devreme sa se renunte la masurile de distanțare sociala in tarile din Uniunea Europeana și in Marea Britanie, avertizeaza Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Daca restrictiile sunt ridicate prea devreme, trebuie sa ne așteptam la o raspandire rapida a virusului.Institutul…

- Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii (93 de ani), retrasa la Castelul Windsor, a transmis un mesaj supusilor coroanei, in contextul pandemiei de coronavirus. Este doar al cincilea mesaj transmis in momente importante, in cei 68 de ani de domnie, potrivit BBC.UPDATE 13:45 Mesajul reginei Elizabeta…

- Persoanele care vin in Romania din Italia, Franta, Germania, Spania si Iran vor fi plasate in carantina, aceste tari fiind considerate zone rosii din punct de vedere al riscului de infectare cu coronavirus, conform listei care a intrat in vigoare miercuri la ora 0:00. Cetatenii sositi din oricare…

- Dupa Italia, in vizorul autoritaților romane au intrat Franța și Spania. Conform secretarului de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru, pe ”lista roșie” se afla acum nordul Franței și zona Madridului, unde s-au inregistrat in ultima perioada multe cazuri de infecții cu coronavirus, anunța Digi 24.Conform…