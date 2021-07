Fostul ministru al justitiei al lui Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, a fost inculpat pentru "coruptie pasiva" si "abuz de putere" in ancheta privind prestatiile sale de avocat pe planga fostul CEO al aliantei Renault-Nissan Carlos Ghosn in timp ce era si deputata europeana, a anuntat marti parchetul national financiar, relateaza AFP. Actualul primar al LR (Les Republicains, dreapta) din al VII-lea arondisment al Parisului a scapat initial de urmarirea penala in noiembrie, dupa un prim interogatoriu de 16 ore cu judecatorii de instructie care i-au acordat atunci lui Rachida Dati un statut intermediar…