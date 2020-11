Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. "Consiliul de Securitate, trebuie sa o spun, nu mai produce…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi o dublare a efectivelor fortelor responsabile cu controlul frontierelor Frantei, de la 2.400 la 4.800, pentru a combate mai eficient amenintarea terorista, traficul si imigratia ilegala, transmit AFP si Reuters. Decizia a fost luata ''ca urmare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns cu fermitate sambata la noile atacuri ale omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a rechemat in tara pe ambasadorul Frantei la Ankara, un eveniment in premiera in istoria relatiilor turco-franceze, informeaza AFP. Totodata, sambata,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online dupa decapitarea, vineri, a unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar rus cecen de 18 ani, noteaza AFP preluat de agerpres. Seful…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat joi acuzatii neobisnuite la adresa a doi dintre colaboratorii sai cei mai apropiati, secretarul de stat Mike Pompeo si procurorul general William Barr, relateaza AFP.Impiedicat temporar sa isi desfasoare pe teren campania electorala pentru alegerile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP. In contextul in care luptele s-au intensificat…

- Presedintia Frantei a exprimat "regret", miercuri, ca liderii politici din Liban nu au respectat angajamentul politic de a forma rapid un nou guvern, in pofida gravei crizei economice si politice.Franta "regreta" ca liderii politici libanezi nu au respectat angajamentul asumat in timpul vizitei…