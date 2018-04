Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a vizitat duminica seara Muzeul Luvru si i-a aratat printului saudit Mohammed ben Salmane celebrul tablou al lui Delacroix, "La Liberte guidant le peuple" (Libertatea conducand poporul), intr-o actiune prin care vrea sa stimuleze actiunile diplomatice cu ajutorul simbolurilor,…

- Cursa aeriana de la Roma (aeroportul Ciampino) la Bucuresti din data de 8 aprilie a fost anulata „din cauza grevei controlorilor de trafic francezi”, a transmis luni compania aeriana Ryanair, pentru MEDIAFAX.

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%.Presedintele Macron i-...

- Ionel Danciulescu a devenit numarul doi in clubul Dinamo, dupa ce a fost promovat de Ionut Negoita, astfel ca rolul jucat de fostul atacant va fi unul mult mai important. Danciu a fost numit, miercuri, in functia de director general al clubului Dinamo Bucuresti, functie pe care a mai ocupat-o in…

- Noi reguli in Parcul Național Defileul Jiului. Mașinile de teren și ATV-urile nu mai au voie in interiorul parcului ci doar in zonele special amenajate. La fel și turiștii care vor sa vada zona. Potrivit reprezentanților Parcului Național Defileul Jiului, cei care vor fi prinși incalcand regulile vor…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Comitetul International Olimpic este "extrem de ingrijorat" in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP. "Suntem extrem de ingrijorati in…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…