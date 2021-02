Franța: Orașul Perpignan decide redeschiderea muzeelor, fără acordul guvernului Primarul de extrema dreapta din Perpignan, un oraș din sud-vestul Franței, a decis luni sa redeschida patru muzee municipale marți, fara sa aștepte opinia guvernului cu privire la aceste instituții închise de la sfârșitul lunii octombrie pentru a combate pandemia, potrivit AFP.



Câteva ore mai târziu, prefectul departamentului Pyrénées-Orientales, care reprezinta statul acolo, a facut apel la instanțe pentru o cerere de suspendare a decretelor luate de Louis Aliot, membru al &"Rassemblement national&" (Adunarea Naționala, fost Frontul Național) (RN).



