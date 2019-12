Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost ranite, vineri, dupa ce doua autocare scolare au intrat in coliziune in Franta, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele doua autocare, in care erau in total peste 50 de persoane, majoritatea elevi cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, au intrat…

- Un pod s-a prabușit in sudul Franței, intr-o localitate situata la aproximativ 30 de km de Toulouse. Bilanțul provizoriu indica moartea unei adolescente de 15 ani, cel puțin o persoana disparuta și doi raniți.

- CUTREMUR. Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs in sud-estul Frantei, intr-o zona unde asemenea fenomene sunt deosebit de rare. Patru persoane au fost ranite dar numai una este in stare grava, fara ca vi...

- Treizeci si trei de persoane au fost ranite – dintre care patru grav – duminica pe o autostrada din nordul Frantei intr-un accident in care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra, au anuntat autoritatile regionale franceze, informeaza AFP. Dintre cele 33 de persoane aflate la…

- In perioada 11-14 octombrie au fost inregistrate peste 2 500 de incalcari ale Regulamentului Circulației Rutiere, dintre care 1 513 de șoferi au incalcat limita de viteza admisa, comunica Inspectoratul Național de Patrulare.