Franța: mulți polițiști răniți de către protestatarii care se opun unei legături feroviare din Alpi Doisprezece politisti au fost raniti, sambata, in departamentul francez Savoie, in urma confruntarilor cu protestatari care se opun unui proiect feroviar de mare viteza in Alpi, transmite Reuters. Aproximativ 2.000 de protestatari, inclusiv un grup de aproximativ 300 de persoane imbracate in negru, se aflau in Valea Maurienne si se opuneau constructiei unei legaturi feroviare care include un tunel intre Lyon si orasul italian Torino.

