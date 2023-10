Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea a pana la 7.000 de soldați pentru patrule de securitate sporite, a anunțat sambata Președinția, la o zi dupa ce un profesor a fost injunghiat mortal intr-un atac islamist, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Franța a fost plasata vineri in cea…

- Președintele francez Emmanuel Macron, in urma unei reuniuni pe probleme de securitate, a decis sa desfașoare pana la șapte mii de soldați ai forțelor Sentinelle in țara, dupa atacul asupra unei școli din orașul Arras, soldat cu moartea unui profesor. Reamintim, o persoana necunoscuta cu o arma rece…

- Noapte de foc, pentru autoritațile din capitala Franței. Sute de protestanți pro-palestinieni s-au incaierat cu forțele de ordine, pe strazile Parisului. Sute de manifestanți s-au adunat joi in centrul Parisului, sfidand o noua interdicție controversata privind mitingurile pro-palestiniene din țara.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intilni joi cu liderii partidelor politice și se va adresa națiunii la televiziune pentru a face apel la unitate in Franța, care a inregistrat o creștere a antisemitismului de cind Hamas a atacat Israelul. Dupa cum scrie Adevarul European, informația a fost…

- Dezbaterea va avea loc in cadrul reuniunii Comunitații Politice Europene - un forum de promovare a cooperarii intre peste 40 de țari, inființat anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, scriu Politico, Reuters și The Guardian.Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa-i convinga pe liderii…

- Franta intentioneaza sa interzica tigarile electronice de unica folosinta, a anuntat prim-ministrul acestei tari, Elisabeth Borne, intr-un interviu acordat duminica pentru postul radiofonic RTL, informeaza Reuters."Este o chestiune importanta de sanatate publica", a declarat Elisabeth Borne, adaugand…

- Franta isi va evacua cetatenii din Niger incepand chiar de marti, a anuntat Ministerul francez de Externe, dupa ce presedintele tarii vest-africane, Mohamed Bazoum, a fost rasturnat de la putere de o junta militara, saptamana trecuta, relateaza Reuters. „Evacuarea va incepe chiar azi”, a transmis MAE…