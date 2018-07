Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb va fi audiat luni in scandalul Benalla de catre Comisia pentru legi a Adunarii Nationale (camera inferioara a parlamentului) dotata cu puteri de ancheta, a anuntat sambata presedinta comisiei, Yael Braun-Pivet (LREM, majoritatea prezidentiala), relateaza AFP.…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, ca un acord unilateral cu Rusia l-ar putea costa relațiile cu aliații vestici, relateaza Reuters, potrivit hotnews.ro."Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia.

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP, conform agerpres.ro. Enumerand cifrele sosirilor de migranti…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat miercuri, cu o larga majoritate, proiectul de reformare a companiei feroviare nationale SNCF, sustinand eforturile presedintelui Emmanuel Macron de a trece peste opozitia sindicatelor si a reforma economia tarii, transmite Reuters.Citește și: Liviu Dragnea,…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Un nou atentat a fost dejucat in Franta si doi frati de origine egipteana au fost arestati, a anuntat vineri ministrul afacerilor interne francez, Gerard Collomb, informeaza AFP. "Erau doi tineri de origine egipteana care se pregateau sa comita un atentat, fie cu exploziv, fie cu ricina,…

- Cei doi frati teroristi, de origine egipteana, au fost arestati, a informat ministrul de Interne, Gerard Collomb, in timp ce canalul de televiziune France 2 a precizat ca cei doi barbati au fost retinuti la Paris, dupa ce si-au transmis mesaje ingrijoratoare prin aplicatia Telegram, fiind astfel…

- Fortele de ordine au fost atacate se "tiruri cu proiectile la nivelul boulevard de l'hopital", in arondismentul al XIII-lea, a confirmat pentru AFP Prefectura de Politie (PP). In fata a aproximartiv 1.200 de persoane care purtau cagule, politia a utilizat gaze lacrimogene si doua tunuri cu…