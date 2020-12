Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome back, welcome…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca partidul sau trebuie sa formeze viitorul Guvern, motiv pentru care i-a trimis președintelui Klaus Iohannis un exemplar din Constituția României.”PSD trebuie sa fie la guvernare și sa dea premierul! Azi, de ziua Constituției, i-am trimis…

- Adunarea Nationala franceza a adoptat vineri - prin ridicarea mainii si in aplauze, in pofida opozitiei dreptei - un proiect-far al partidului lui Emmanuel Macron (LREM) cu privire la adoptarea de copii de catre cupluri necasatorite, care autorizeaza adoptia deplina de catre cupluri aflate intr-o…

- PNL nu va participa la niciun fel de sedinta prin care PSD doreste sa-si conserve o "majoritate toxica" in Senatul Romaniei, cu intentia de amana alegerile parlamentare si a-si prelungi cu inca cel putin trei luni mandatul, a declarat miercuri senatorul Alina Gorghiu. Lupta pentru Guvern: USR-PLUS…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a afirmat ca sedinta plenului de miercuri, in care ar trebui sa se voteze inițiativa de revizuire a Constituției 'Fara Penali in funcții publice' și legea care ofera Parlamentului dreptul de a stabili data alegerilor parlamentare, se va desfașura…

- Economia Frantei va scadea în ultimul trimestru al anului 2020, în contextul reintroducerii restrictiilor antiepidemice, declara Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, citat de cotidianul Le Figaro. "Va confirm ca dupa o redresare pe care o estimam a fi de circa 16% în…

- Guvernul francez doreste sa poata aplica restrictii de circulatie, de adunari si privind deschiderea de localuri pana cel putin pe 1 aprilie 2021, pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus , potrivit unui proiect de lege prezentat miercuri la Consiliul de Ministri al Frantei, informeaza AFP,…

- ​Ludovic Orban a acuzat, joi, Curtea Constituționala ca adopta multe decizii care sunt contrare intereselor fundamentale ale României, susținând ca "trebuie schimbați politrucii" din CCR. Premierul a calificat drept "abracadabranta și o încalcare flagranta a Constituției"…