- Turcia se intoarce in timp. Drepturile femeilor NU mai sunt garantate dupa ce țara a parasit o convenție internaționala O situație fara precedent. Turcia s-a retras din primul instrument obligatoriu din lume pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, potrivit unui decret prezidential…

- In aceeași zi in care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat ingrijorat de comportamentul Turciei in cadrul Aliaței, presa turca a raportat ca Ankara tocmai a trimis o nota diplomatica catre Grecia, Uniunea Europeana, precum și catre Israel, avertizandu-le asupra oricarei activitați…

- Zece persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma prabusirii unui elicopter militar in estul Turciei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, conform cotidianului Hurriyet, citat de Mediafax.

- Turcia doreste sa coopereze cu Franta impotriva ‘terorismului’ si pentru stabilitate in Orientul Mijlociu, i-a spus marti presedintele Recep Tayyip Erdogan omologului sau francez, Emmanuel Macron, intr-un context in care Ankara incearca sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, noteaza AFP. ‘Putem aduce…

- Autoritatile turce au arestat 718 persoane, intre care lideri ai "Partidul Democrat al Popoarelor" (pro-kurd, HDP), suspectat de legaturi cu rebelii din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), caruia Ankara i-a atribuit duminica responsabilitatea pentru "executarea" a 13 turci in Irak, a indicat…

- Ministrul de Interne al Turciei a acuzat, joi, SUA ca s-au aflat in spatele loviturii de stat eșuate din 2016, pe care Ankara a pus-o pe seama unui predicator musulman ce traiește in State, a scris cotidianul Hurriyet intr-o perioada in care statul turc vrea sa-și imbunatațeasca relațiile cu aliatul…

- Din cauza numarului redus de ploi, Turcia se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimul deceniu, potrivit The Guardian. Istanbul, oraș cu 17 milioane de locuitori, risca sa ramina fara apa, anunța Camera inginerilor chimici din Turcia. Nu doar Instabul este vizat de aceasta criza. Primarul din Ankara,…

- Marile orașe din Turcia ar putea ramane fara apa in urmatoarele luni, iar Istanbul mai are apa pentru doar 45 de zile, scrie The Guardian, potrivit Digi24. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele Istanbul, in care locuiesc 17 milioane…