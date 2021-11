Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson cere Franței sa „iși ia inapoi” migranții care traverseaza Canalul Manecii și ajung pe teritoriul Marii Britanii. Premierul britanic i-a scris o scrisoare lui Emmanuel Macron in care i-a prezentat cinci pași prin care se vor putea evita tragedii ca cea de miercuri, cand 27 de persoane…

- O barca cu zeci de migranți s-a rasturnat in Canalul Manecii, iar 27 de oameni au murit inecați. Refugiații se indreptau spre Marea Britanie, din Franța. Oficialii britanici și francezi au aruncat vina unii asupra celorlalți, dupa ce barca cu zeci de migranți s-a dezumflat. Accidentul a fost cel mai…

- Douazeci si sapte de migranti s-au inecat, miercuri seara, in apropiere de Calais. Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Boris Johnson au promis sa faca tot posibilul ca responsabilii sa plateasca, relateaza BBC. Migrantii se indreptau spre Marea Britanie si s-au inecat dupa…

- Harbi Ali Kullane, tatal lui Ali Harbi Ali, a declarat pentru The Sunday Times ca fiul sau a fost arestat in legatura cu crima, relateaza HotNews.ro ."In acest moment, trecem printr-o situație oribila și fara precedent", a declarat pentru Reuters Harbi Ali Kullane, fost consilier al lui Hassan Ali Khaire,…

- Guvernul britanic a anuntat luni ca va acorda Frantei “in urmatoarele saptamani” banii promisi pentru a lupta impotriva traficului de migranti de pe coastele franceze, un subiect care este o sursa de tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Intrebat de BBC despre data la care…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a susținut „modelul grecesc” al controlului frontierelor și spera ca și alte țari din Europa pot inființa tabere de inregistrare sigure pentru migranți, precum cea inaugurata recent pe insula Samos. „Vrem ca modelul grecesc sa fie aplicat și in alte țari…

- Miercuri, premierul britanic Boris Johnson și-a exprimat "indignarea" în legatura cu activitatea reînnoita a contrabandiștilor "criminali" care organizeaza traversarile ilegale ale Canalului, dând vina pe Franta înainte de o întâlnire franco-britanica,…

- Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, a aprobat o noua strategie de respingere spre Franta a barcilor cu migranti care traverseaza Canalul Manecii pentru a ajunge in Marea Britanie, au relatat joi mai multe ziare britanice.